Німеччина у найближчі місяці передасть Україні системи протиповітряної оборони, ракети та боєприпаси для захисту критичної інфраструктури.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час конференції з відновлення України в Берліні.

Ми поставимо в Україну третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракети та боєприпаси. Все це в наступні місяці та тижні поїде в Україну.

Він повідомив, що Німеччина відправляє більше систем протиповітряної оборони, ракет та боєприпасів, щоб зміцнити оборону Києва від шквалу російських атак на міста та критично важливу інфраструктуру.

Найкращий вид реконструкції - це той, який взагалі не повинен відбуватися.

У своєму вступному слові у вівторок Шольц наголосив на важливості приватного капіталу в зусиллях по відновленню, заявивши, що "це також має бути економічно обґрунтованим".

Ті, хто візьме участь на ранній стадії, хто розвиває та розширює свої економічні відносини з Україною зараз, будуть в авангарді. Від імені німецької промисловості я можу сказати, що вони це роблять.

Він заявив про це делегатам, зокрема президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та прем'єр-міністру Нідерландів Марку Рютте.

У своїй промові Шольц також підтвердив підтримку можливого членства України в Європейському Союзі.

За кілька місяців після початку війни з росією ми спільно дали Україні тверду обіцянку: майбутнє України - в ЄС.

Представник міністерства закордонних справ Німеччини заявив, що під час Берлінської конференції буде підписано низку декларацій про наміри та угоди на підтримку відновлення.

Уряд Німеччини та Європейська комісія підпишуть угоду щодо збільшення фінансування "Центру комплексного реагування для України" до 75 мільйонів євро.

В рамках цієї ініціативи було сплачено придбання українського обладнання для розмінування міст та сіл, а також захисту атомних електростанцій та підтримки енергопостачання після нападів на електростанції.

Раніше Генштаб оновив втрати рф в Україні.