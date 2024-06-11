Ще понад 1000 загарбників, літак і 46 артсистем: Генштаб оновив втрати рф в Україні [ Редагувати ]
Втрати росії у війні в Україні за добу з 10 на 11 червня склали 1100 окупантів. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив понад 520 850 солдатів. Також за добу ЗСУ знищили літак, 32 бойові броньовані машини та 46 артилерійських систем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 520 850 (+1100) осіб ліквідовано;
- танків - 7902 (+23) од;
- бойових броньованих машин - 15 176 (+32) од.;
- артилерійських систем - 13 690 (+46) од.;
- РСЗВ - 1099 (+1) од.;
- засоби ППО - 845 (+5) од.;
- літаків - 359 (+1) од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 023 (+13) од.;
- крилатих ракет - 2278 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 18 676 (+58) од.;
- спеціальної техніки - 2288 (+21) од.
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