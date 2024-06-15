Харківська обласна військова адміністрація (ОВА) повідомила на своєму Telegram-каналі, що внаслідок ударів по Харківщині за минулу добу щонайменше одна людина загинула та двоє зазнали поранень.

російські воєнні злочинці скинули п'ять КАБів на село Кутузівка, серед влучань - території ферм, пошкоджена сільськогосподарська техніка та будинок.

У Глушківці зафіксували влучання ворожого снаряду в землю неподалік дитячого садочка.

Унаслідок ворожої атаки загинула жінка 1966 року народження, зазначає ОВА.

В результаті обстрілу села Богуславка зруйновано два житлових будинки та три будинки пошкоджені. Крім того, постраждали двоє людей: чоловік та жінка, які жили в одному з будинків.

Раніше Євлаш назвав цілі вчорашньої нічної атаки рф.