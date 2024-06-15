Харківська ОВА повідомила деталі атаки ворога на регіон [ Редагувати ]
Харківська обласна військова адміністрація (ОВА) повідомила на своєму Telegram-каналі, що внаслідок ударів по Харківщині за минулу добу щонайменше одна людина загинула та двоє зазнали поранень.
російські воєнні злочинці скинули п'ять КАБів на село Кутузівка, серед влучань - території ферм, пошкоджена сільськогосподарська техніка та будинок.
У Глушківці зафіксували влучання ворожого снаряду в землю неподалік дитячого садочка.
Унаслідок ворожої атаки загинула жінка 1966 року народження, зазначає ОВА.
В результаті обстрілу села Богуславка зруйновано два житлових будинки та три будинки пошкоджені. Крім того, постраждали двоє людей: чоловік та жінка, які жили в одному з будинків.
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