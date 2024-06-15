У Швейцарії пройшов перший день саміту миру: головні заяви лідерів держав [ Редагувати ]
У Швейцарії триває Глобальний саміт миру. Участь беруть 92 країни та вісім організацій. Як зазначали українські урядовців, мета Глобального саміту — узгодити три пункти української формули: ядерна, продовольча, гуманітарна безпеки.
Головні заяви, які прозвучали сьогодні:
- росії можуть представити мирний план, погоджений більшістю країн світу. Про прямі перемовини не йдеться. Коли план дій буде погоджений всіма, тоді його буде прокомуніковано представникам рф. Щоб на другому саміті миру ми могли зафіксувати реальне завершення війни, — повідомив Володимир Зеленський.
- Учора путін висунув пропозиції щодо вирішення війни. Але він не говорить про переговори, він говорить про капітуляцію України, — сказала віце-президентка США Камала Гарріс.
Раніше російський диктатор володимир путін говорив про виведення Сил оборони з Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, скасування санкцій і відмову України від вступу в НАТО.
Під час Глобального саміту миру президентка Грузії підтвердила, що росія планує відкрити нову морську базу в Абхазії. Канцлер Австрії закликав чинити тиск на Москву, аби вона погодилася на реальний мирний процес, а прем'єр Хорватії додав, що його країна за той мир, де жертви не повинні капітулювати.
- Наші зусилля призвели до возз'єднання 34 українських дітей з їхніми сім'ями. І ми продовжуємо працювати над возз'єднанням багатьох інших, — сказав прем'єр Катару.
- Наслідки війни відчуваються в усьому світі. Сьогодні фермер у Кенії знає про війну в Україні... Цей саміт не повинен бути зустріччю лише друзів і тут мають бути і друзі, і вороги, — наголосив президент Кенії. Про необхідність залучення росії згадав також представник Саудівської Аравії, сказавши, що для перемовин необхідні "складні компроміси".
- Сьогодні це Україна, а завтра може бути Східна Азія... Мир в Україні має базуватися на міжнародному праві і без зміни кордонів, —підсумував прем'єр Японії.
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