Зеленський зробив заяву щодо участі росії в саміті миру [ Редагувати ]
росію не запрошували на перший саміт миру, який сьогодні розпочався в Швейцарії, оскільки країна-агресор не проявляє зацікавленості в мирі.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру.
Зараз тут немає росії. Чому? Бо, якби росія була зацікавлена в мирі, - не було б війни, - сказав Зеленський.
За його словами, світ повинен вирішити разом, що означає справедливий мир та яким чином він може бути досягнутий на основі статуту ООН.
Потім, коли план дій буде на столі, погоджений всіма та прозорий для народів, тоді його буде прокомуніковано представникам росії. Щоб на другому саміті миру ми могли зафіксувати реальне завершення війни, - додав президент.
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