росію не запрошували на перший саміт миру, який сьогодні розпочався в Швейцарії, оскільки країна-агресор не проявляє зацікавленості в мирі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру.

Зараз тут немає росії. Чому? Бо, якби росія була зацікавлена в мирі, - не було б війни, - сказав Зеленський.

За його словами, світ повинен вирішити разом, що означає справедливий мир та яким чином він може бути досягнутий на основі статуту ООН.