На Глобальному саміті миру в закритому режимі відбулися переговори щодо повернення додому українських дітей, цивільних і військовополонених. Деякі країни, які традиційно мають добрі відносини з росією запропонували свої канали комунікації з російською стороною задля пришвидшення процесів обміну військовополонених.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів Омбудсман Дмитро Лубінець.

"На закритій сесії ми сьогодні обговорювали пункт 4-й української формули миру - це повернення дітей, військовополонених і цивільних. Окремо розглядали нові підходи, як нам повернути з російських застінків цивільних громадян України.

Уже на нашій сесії були присутні 39 країн найвищого рівня - президенти, прем'єр-міністри, міністри закордонних справ. Два співдоповідачі та модератори були два прем'єр-міністри - Канади та Норвегії.

І те, що сьогодні в закритому режимі ми почули, дає нам стриманий оптимізм на напрацювання нових підходів щодо повернення наших громадян. Цей закритий режим дав можливість не лише відверто поспілкуватись. Багато країн висловлювали свої можливі напрацювання щодо повернення українських громадян...

Неочікувано деякі країни, які традиційно мають гарні стосунки з російською федерацією, вперше заявили, що готові запропонувати свої канали комунікації з російською стороною. Я не можу поки назвати ці країни, але ми не очікували саме від цих країн.

Ми не просто обговорювали підходи повернення, ми також продовжували обговорювати, як нам продовжувати створювати механізм тиску на російську федерацію. Одним з публічних результатів стало те, що багато країн у публічних висловлюваннях казали, що у діях російської федерації є всі ознаки воєнного злочину - геноциду.

Прем'єр-міністр Канади Трюдо, коли спілкувався з журналістами, вперше від нього пролунало, що треба рухатись шляхом визнання дій російської федерації як воєнний злочин - геноцид", - розповів Дмитро Лубінець.