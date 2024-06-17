В Чорному й Азовському морях росія тримає 7 кораблів, серед них є носії "Калібрів" [ Редагувати ]
В Чорному й Азовському морях сьогодні вранці, 17 червня, перебуває 7 кораблів російської федерації. Частина з них є носіями крилатих ракет типу "Калібр", а отже, кораблі можуть становити загрозу для України.
Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ).
Так, за інформацією військових, станом на 06:00 фіксуються:
- в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;
- в Азовському морі 6 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.
Також військові фіксують 1 ворожий корабель в Середземному морі, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
Крім того, за добу в інтересах росії, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 7 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 3 судна, з них 0 рухались з протоки Босфор.
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