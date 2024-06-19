Цієї ночі у Львівській області силами та засобами протиповітряної оборони були збиті усі дрони-камікадзе, які ворог спрямував для ударів по регіону.

Про це повідомив керівник Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький.

"Воїни протиповітряної оборони знищили 5 з 5 "Шахедів", які атакували Львівщину цієї ночі", - розповів чиновник.

Він озвучив дані від Повітряного командування "Захід" станом на 05:55 про те, що під час першої нічної тривоги, яка тривала з 02:32 по 03:35, у повітряний простір Львівської області зайшли 4 "Шахеди".

А під час другої, що тривала з 04:27 по 05:24, цей регіон намагався атакувати ще один дрон-камікадзе противника.

"Усіх їх наші воїни ППО збили", - поінформував глава ОВА.