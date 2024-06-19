Атака "Шахедів" у Львівській області: усі дрони-камікадзе ворога були збиті [ Редагувати ]
Цієї ночі у Львівській області силами та засобами протиповітряної оборони були збиті усі дрони-камікадзе, які ворог спрямував для ударів по регіону.
Про це повідомив керівник Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький.
"Воїни протиповітряної оборони знищили 5 з 5 "Шахедів", які атакували Львівщину цієї ночі", - розповів чиновник.
Він озвучив дані від Повітряного командування "Захід" станом на 05:55 про те, що під час першої нічної тривоги, яка тривала з 02:32 по 03:35, у повітряний простір Львівської області зайшли 4 "Шахеди".
А під час другої, що тривала з 04:27 по 05:24, цей регіон намагався атакувати ще один дрон-камікадзе противника.
"Усіх їх наші воїни ППО збили", - поінформував глава ОВА.
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