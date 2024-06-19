У ВМС розповіли про ворожі ракетоносії в Чорному й Азовському морях: який можливий залп [ Редагувати ]
В Чорному та Азовському морях сьогодні вранці, 19 червня, фіксується перебування чотирьох російських кораблів, які є носіями крилатих ракет типу "Калібр".
Про це повідомляється в Telegram-каналі Військово-морських сил Збройних сил України.
Військові уточнили, що загальний залп ракет даного корабельного угруповання в Чорноморсько-Азовському регіоні може скласти 24 ракет.
Так, розповіли у ВМС, станом на 6:30 ранку середи були помічені:
в Чорному морі - 2 кораблі РФ, 1 з яких є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;
в Азовському морі - 8 ворожих кораблів, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет;
в Середземному морі - 1 російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
Крім того, поінформували військові, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:
до Чорного моря - 7 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря - 5 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - додали військові.
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