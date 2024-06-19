В Україні оновили правила рекрутингу до ЗСУ: що змінилося [ Редагувати ]
З 10 червня 2024 року в Україні оновили правила рекрутингу для добровольців, які прагнуть долучитися до лав ЗСУ під час мобілізації. Про це повідомляє Харківський обласний ТЦК та СП у Facebook.
Ось ключові зміни:
1. Спеціальні батальйони резерву:
- Усіх добровольців, які попередньо обрали посаду та підрозділ, після проходження ВЛК направлятимуть до спеціальних батальйонів резерву.
- Там вони пройдуть базову загальну військову підготовку.
- Після навчання, згідно з рекомендаційними листами та наказом головнокомандувача ЗСУ, їх буде розподілено до обраних підрозділів.
2. Переваги попереднього вибору:
- Добровольці, які заздалегідь визначилися з посадою та підрозділом, отримують рекомендаційний лист від обраного підрозділу при успішному проходженні співбесіди.
- Цей лист надає їм пріоритетне право потрапити саме до того підрозділу, який вони обрали.
3. Унеможливлення "помилкового" розподілу:
- Нова система покликана мінімізувати випадки "помилкового" розподілу рекрутів по випуску з навчальних центрів.
- Завдяки проходженню підготовки у складі батальйонів резерву, вони вже матимуть статус військовослужбовців.
4. Алгоритм для непріоритетних підрозділів:
- Для добровольців, які прагнуть долучитися до непріоритетних підрозділів, процес трохи складніший.
- Їм потрібно буде отримати погодження Генштабу на своє призначення до обраного підрозділу.
- Після цього вони отримують рекомендаційний лист і проходять далі стандартні етапи (ВЛК, батальйон резерву, розподіл).
5. Зміни не стосуються контрактної служби:
- Алгоритм залучення добровольців на контрактну службу залишається без змін.
- Їх, як і раніше, направлятимуть на навчання до навчальних центрів з подальшим розподілом до підрозділів.
6. Індивідуальний підхід:
- Алгоритм долучення до формувань, які не входять до складу ЗСУ, залишається індивідуальним для кожного з них.
7. Рекрути, які розпочали навчання до 10 червня:
- Рекрути, які розпочали навчання в навчальних центрах до 10 червня 2024 року, закінчать його за попереднім алгоритмом.
Оновлені правила рекрутингу покликані зробити процес більш прозорим та ефективним, а також мінімізувати ризики "помилкового" розподілу добровольців.
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