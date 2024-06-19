З 10 червня 2024 року в Україні оновили правила рекрутингу для добровольців, які прагнуть долучитися до лав ЗСУ під час мобілізації. Про це повідомляє Харківський обласний ТЦК та СП у Facebook.

Ось ключові зміни:

1. Спеціальні батальйони резерву:

Усіх добровольців, які попередньо обрали посаду та підрозділ, після проходження ВЛК направлятимуть до спеціальних батальйонів резерву.

Там вони пройдуть базову загальну військову підготовку.

Після навчання, згідно з рекомендаційними листами та наказом головнокомандувача ЗСУ, їх буде розподілено до обраних підрозділів.

2. Переваги попереднього вибору:

Добровольці, які заздалегідь визначилися з посадою та підрозділом , отримують рекомендаційний лист від обраного підрозділу при успішному проходженні співбесіди .

, отримують рекомендаційний лист від обраного підрозділу . Цей лист надає їм пріоритетне право потрапити саме до того підрозділу, який вони обрали.

3. Унеможливлення "помилкового" розподілу:

Нова система покликана мінімізувати випадки "помилкового" розподілу рекрутів по випуску з навчальних центрів.

Завдяки проходженню підготовки у складі батальйонів резерву, вони вже матимуть статус військовослужбовців.

4. Алгоритм для непріоритетних підрозділів:

Для добровольців, які прагнуть долучитися до непріоритетних підрозділів, процес трохи складніший.

Їм потрібно буде отримати погодження Генштабу на своє призначення до обраного підрозділу.

Після цього вони отримують рекомендаційний лист і проходять далі стандартні етапи (ВЛК, батальйон резерву, розподіл).

5. Зміни не стосуються контрактної служби:

Алгоритм залучення добровольців на контрактну службу залишається без змін.

Їх, як і раніше, направлятимуть на навчання до навчальних центрів з подальшим розподілом до підрозділів.

6. Індивідуальний підхід:

Алгоритм долучення до формувань, які не входять до складу ЗСУ, залишається індивідуальним для кожного з них.

7. Рекрути, які розпочали навчання до 10 червня:

Рекрути, які розпочали навчання в навчальних центрах до 10 червня 2024 року, закінчать його за попереднім алгоритмом.

Оновлені правила рекрутингу покликані зробити процес більш прозорим та ефективним, а також мінімізувати ризики "помилкового" розподілу добровольців.