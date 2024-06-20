Міноборони запустило чат-бот "Армія+" [ Редагувати ]
Міністерство оборони оголосило про запуск чат-бота "Армія+", який призначений для надання підтримки військовозобов'язаним, військовим та їх родинам.
Про це повідомило Міноборони в Telegram.
Україна запустила новий чат-бот Армія+, створений для надання підтримки військовим, цивільним особам та їх сім'ям.
Чат-бот доступний за посиланням і надає оперативні відповіді на широкий спектр запитань.
Для отримання необхідної інформації або консультації достатньо перейти за посиланням та вибрати відповідну категорію запитань.
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