Міністерство оборони оголосило про запуск чат-бота "Армія+", який призначений для надання підтримки військовозобов'язаним, військовим та їх родинам.

Про це повідомило Міноборони в Telegram.

Україна запустила новий чат-бот Армія+, створений для надання підтримки військовим, цивільним особам та їх сім'ям.

Чат-бот доступний за посиланням і надає оперативні відповіді на широкий спектр запитань.

Для отримання необхідної інформації або консультації достатньо перейти за посиланням та вибрати відповідну категорію запитань.

Нагадаємо, через кілька тижнів на порталі "Дія" стане доступною нова послуга е-бронювання.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на Powerup Ukraine conference.