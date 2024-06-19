Головне завдання – забезпечення бойових бригад на лінії зіткнення. А саме: отримання, розвантаження та логістика – палива, боєприпасів, продовольства. 228 окремий батальйон логістики критично потребує водіїв. Зрозуміти, чи впорається кандидат із критеріями, пропонують через рекрутингові центри. Це цілком цивільна структура, яка налагоджує комунікацію між цивільними та військовими частинами.

Саме звернення до спеціалістів не зобовʼязує шукача залишати свої особисті данні, натомість гарантує максимально корисної інформації. Саме через рекрутинговий центр у лави ЗСУ вступив Олександр Різник. Чоловік - фермер, тепер тримає два фронти і аграрний, і військовий.

Олександр Різник – водій 228 окремого батальйону логістики:

Чому саме водій, том що те, що я вмію робити, так я себе зарекомендував у рекрутинговій компанії. Рекрутингова компанія запропонувала мені посаду. Тобто я мав змогу обрати ким я хочу бути і було вирішено, злагоджено так, що я буду водієм вантажного автомобіля.

Олександр Різник – водій 228 окремого батальйону логістики: