В Україні є ризик спалахів гепатиту та холери через відключення світла. Дана ситуація може бути зумовлена відключенням водопостачання при обмеженнях споживання електроенергії.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, Україна стикається з критичною ситуацією, аналогічною тим, які виникали під час підриву Каховської дамби через відключення електроенергії та атаки на енергетичні об'єкти, які призводять до припинення водопостачання.

Це може сприяти передачі інфекційних захворювань через воду.

"Ми вже фіксували в минулому році, й в цьому були спалахи вірусного гепатиту А, який пов'язаний з водою. Тому центри контролю профілактики, комунальні служби працюють в інтенсивному режимі, щоб запобігати поширенню інфекції", - каже міністр охорони здоров'я.

Він зауважив, що наразі відзначається збільшення випадків гастроентероколітів невідомої етіології та інших захворювань. Тому, попри відсутність випадків холери, система вже активізувала моніторинг епідеміологічної ситуації, щоб своєчасно виявляти можливі випадки інфекцій.

Ляшко підкреслив, що найбільша загроза полягає у поширенні інфекційних хвороб, які передаються через недостатню гігієну. Він наголосив на важливості вакцинації під час війни, закликавши всіх громадян не відмовлятися від необхідних щеплень.

"Зараз ми якраз перебуваємо в епідемічному сезоні, це для нас одна із таких тригерних точок, над якими ми працюємо. Посилили епідмоніторинг, виявляємо всі випадки проносів, інших речей, дивимося, які симптоми. Маємо певні тест-системи для того, щоб досліджувати і не пропустити випадки", - зауважив міністр охорони здоров'я України.