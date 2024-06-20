Новий пакет санкцій Європейського союзу проти росії буде спрямовано на п'ять сфер. Зокрема, він стосується російського ОПК.

Про це повідомив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель у Twitter.

Він нагадав, що посли ЄС домовилися про 14-й пакет санкцій проти росії, який є потужним набором заходів проти військових зусиль рф.

За словами Борреля, пакет націлений на:

військово-промисловий оборонний комплекс;

фінансові послуги;

енергетичний сектор;

обхід санкцій;

воєнні злочини, у тому числі на осіб, які займаються депортацією українських дітей.

Ці санкції спрямовані на те, щоб ускладнити уряду путіна (російського диктатора володимира путіна - ред.) ведення агресивної війни. ЄС, як і раніше, сповнений рішучості підтримувати Україну.

Раніше ми писали про те, що Німеччина заблокувала нові європейські санкції проти рф.