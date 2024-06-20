Боррель назвав п'ять сфер, на які націлений 14-й пакет санкцій ЄС проти рф [ Редагувати ]
Новий пакет санкцій Європейського союзу проти росії буде спрямовано на п'ять сфер. Зокрема, він стосується російського ОПК.
Про це повідомив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель у Twitter.
Він нагадав, що посли ЄС домовилися про 14-й пакет санкцій проти росії, який є потужним набором заходів проти військових зусиль рф.
За словами Борреля, пакет націлений на:
- військово-промисловий оборонний комплекс;
- фінансові послуги;
- енергетичний сектор;
- обхід санкцій;
- воєнні злочини, у тому числі на осіб, які займаються депортацією українських дітей.
Ці санкції спрямовані на те, щоб ускладнити уряду путіна (російського диктатора володимира путіна - ред.) ведення агресивної війни. ЄС, як і раніше, сповнений рішучості підтримувати Україну.
Раніше ми писали про те, що Німеччина заблокувала нові європейські санкції проти рф.
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