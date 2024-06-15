Німеччина заблокувала новий пакет санкцій ЄС проти росії.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Попередня спроба оголосити нові антиросійські санкції відбулася 12 червня, але тоді проти виступили Німеччина та Угорщина. Зараз нові санкції заблокувала лише Німеччина.

Йозвяк зазначив, що переговори про подальші антиросійські обмеження продовжаться наступного тижня.

ЄС планує ухвалити вже 14-й пакет санкцій проти росії. Востаннє обмеження були накладені 23 лютого, коли санкції ввели проти 106 фізичних та 88 юридичних осіб, відповідальних за дії, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

До санкційного списку внесли 27 компаній, які підтримують військово-промисловий комплекс росії. Вони підпадають під жорсткіші експортні обмеження на товари та технології подвійного призначення, а також на ті, що можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки.