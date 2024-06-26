Від початку доби, 26 червня, на лінії фронту зафіксовано 36 бойових зіткнень. Найбільше боїв точиться на Покровському напрямку. Про це повідомляється в Facebook Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Від початку цієї доби вже відбулося 36 бойових зіткнень. Загарбники здійснили один ракетний та десять авіаційних ударів із застосуванням 22 КАБів, завдали 44 удари дронами-камікадзе і майже 600 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти.

Ситуація на напрямках:

На Харківському напрямку тривають дві ворожі атаки в районі Вовчанська. Ситуація контрольована.

На Куп'янському напрямку відбулось вже два боєзіткнення в районах Берестового та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку відбита одна ворожа атака. Наразі бої тривають в в районах Копанок, Греківки, Макіївки та Торського. Загальна кількість боєзіткнень на цей час складає шість.

На Сіверському напрямку помірна активність ворога. терористи 5 разів намагались потіснити наших воїнів із займаних позицій поблизу Білогорівки, Спірного та Роздолівки. Дві атаки російських загарбників відбито, бої продовжуються.

На Краматорському напрямку ворог не полишає спробу просунутись в напрямку Часового Яру. Наразі поблизу населеного пункту триває бій. Зокрема відбита атака у бік Кліщіївки.

На напрямку Горлівка відбито штурм біля Північного.

На Покровському напрямку відбулось 13 боєзіткнень. Ворог тисне поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Прогреса, Євгенівки, Сокола та Новоселівки Першої. Шість атак відбито, боєзіткнення тривають.

На Курахівському напрямку відбито штурм росіян поблизу Парасковіївки. Триває бій в районі Невельського.

На Времівському напрямку ворог атакував біля Урожайного.

На Оріхівському напрямку росіяни зазнали невдач під час штурму в районі Роботиного та поблизу Малої Токмачки.

Раніше ми писали про те, що Зеленський приїхав до Покровська й анонсував відставки.