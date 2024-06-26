Рф атакувала Харків та область КАБами: є постраждалі, серед них - діти

Вдень середи, 26 червня, російська федерація в черговий раз завдала ударів по місту Харків та прилеглих населених пунктах.

Про це повідомляється в Telegram-каналах глави Харківської ОВА Олега Синєгубова та голови Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка.

За даними Синєгубова, росіяни атакували Харків та район.

Пізніше Задоренко уточнив, що було завдано авіаудар по Дергачівській громаді. За його даними, росіяни завдали ударів по житловому сектору.

Станом на 15:55 внаслідок ударів є 5 постраждалих - літні чоловік та жінка отримали осколкові поранення, у двох дітей та однієї жінки гостра реакція на стрес.

Оновлено о 16:05 - кількість постраждалих в результаті удару зросла до 7 осіб.

Інша інформація уточнюється.