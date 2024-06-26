Данія надасть Україні ще €4,7 млн на відновлення енергооб'єктів у двох областях [ Редагувати ]
Міністерство закордонних справ Данії надасть Україні 4,7 млн євро для відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів у Харківській та Миколаївській областях.
Про це повідомили у Міністерстві енергетики.
Ці кошти надійдуть до фонду підтримки української енергетики. Загальна сума перерахованих та анонсованих внесків до фонду наразі становить понад 551 мільйон євро.
Данія стала першим спонсором фонду підтримки енергетики України, зробивши внесок для відновлення української енергетики ще у квітні 2022 року. Ми щиро дякуємо партнерам за цю незмінну позицію і продовження підтримки. Її особливо гостро потребують саме прифронтові області, енергетичні об’єкти яких щоденно зазнають ворожих атак, — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Нагадаємо, удари українських дронів пошкодили чи зруйнували майже 17% усіх потужностей нафтопереробки російської федерації. В європейській частині росії - 30%. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко.
по темі
Як вдалося ухвалити ці обмеження, попри спротив Угорщини? Ірина Іванова розкаже про всі тонкощі санкційної дипломатії ЄС.
Під час повітряної тривоги 23 червня на одному з енергетичних об’єктів Києва було знайдено тіло працівника
В Україні до початку липня обіцяють скласти оновлений список критично важливої інфраструктури, яку не будуть відключати від електропостачання у разі складної ситуації в системі
У ніч на 20 червня російські війська знову атакували теплоелектростанцію, внаслідок чого було поранено трьох працівників
У ніч на 20 червня росія здійснила нову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України