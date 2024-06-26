Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) у середу, 26 червня, прийняла резолюцію під назвою "Правові та правозахисні аспекти агресії російської федерації проти України", яка включає в себе пропозицію щодо створення спеціального трибуналу для росії.

Про це повідомляє пресслужба ПАРЄ та Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.

У резолюції запропоновано створення спецтрибуналу для росії на базі угоди Ради Європи з Україною. Також в документі висловлено необхідність використання всіх доступних інструментів для притягнення до відповідальності за воєнні злочини.

Резолюція також закликає визнати приватну військову компанію "Вагнер" терористичною організацією.

Підтверджуючи прийняту резолюцію, ПАРЄ зазначила, що спеціальний трибунал, заснований на угоді між Радою Європи та Україною, є на даний момент "найкращим можливим варіантом з точки зору правової бази та політичної легітимності" для судового переслідування політичного та військового керівництва росії за здійснення злочину агресії.