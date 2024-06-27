Транснаціональна корпорація IKEA, що розробляє та реалізує швидкозбірні меблі, кухонну техніку й аксесуари для дому, планує повернутись до діяльності на території України, яку було призупинено на тлі війни з рф.

Що відомо про повернення IKEA в Україну

Про ймовірне повернення бренду представникам ЗМІ розповіли джерела на умовах анонімності - двоє топменеджерів торговельних центрів та двоє консультантів з комерційної нерухомості.

Уточнюється, що для головного офісу ІКЕА "важливим сигналом" стало повернення в Україну та успіх шведського бренду одягу та косметики H&M.

Крім того, експерти уважно стежать за відновленням роботи Inditex Group - одного із найбільших міжнародних рітейлерів одягу (до цієї іспанської компанії належать популярні серед українців бренди Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho та інші).

Згідно з інформацією джерел ЗМІ, остаточне рішення щодо повернення в Україну в ІКЕА схвалили ще у травні.

Водночас коли саме магазини бренду відновлять роботу наразі невідомо. Зазначається, що нині у магазинах компанії тривають підготовчі роботи.