IKEA повертається в Україну [ Редагувати ]
Транснаціональна корпорація IKEA, що розробляє та реалізує швидкозбірні меблі, кухонну техніку й аксесуари для дому, планує повернутись до діяльності на території України, яку було призупинено на тлі війни з рф.
Що відомо про повернення IKEA в Україну
Про ймовірне повернення бренду представникам ЗМІ розповіли джерела на умовах анонімності - двоє топменеджерів торговельних центрів та двоє консультантів з комерційної нерухомості.
Уточнюється, що для головного офісу ІКЕА "важливим сигналом" стало повернення в Україну та успіх шведського бренду одягу та косметики H&M.
Крім того, експерти уважно стежать за відновленням роботи Inditex Group - одного із найбільших міжнародних рітейлерів одягу (до цієї іспанської компанії належать популярні серед українців бренди Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho та інші).
Згідно з інформацією джерел ЗМІ, остаточне рішення щодо повернення в Україну в ІКЕА схвалили ще у травні.
Водночас коли саме магазини бренду відновлять роботу наразі невідомо. Зазначається, що нині у магазинах компанії тривають підготовчі роботи.
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