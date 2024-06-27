Відключення світла: як діятимуть графіки 28 червня [ Редагувати ]
В Україні у п'ятницю, 28 червня, відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всього дня. Вони будуть діяти по всіх областях. Про це повідомляє "Укренерго".
"За вказівкою "Укренерго", 28 червня графіки відключень будуть застосовуватись впродовж всієї доби", - зазначається у повідомленні.
Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Однак, якщо до графіків будуть застосовані зміни, то "Укренерго" буде повідомляти окремо.
Раніше у Міненерго дали прогноз, коли зменшать графіки відключення світла.
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