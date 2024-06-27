В Україні у п'ятницю, 28 червня, відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всього дня. Вони будуть діяти по всіх областях. Про це повідомляє "Укренерго".

"За вказівкою "Укренерго", 28 червня графіки відключень будуть застосовуватись впродовж всієї доби", - зазначається у повідомленні.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Однак, якщо до графіків будуть застосовані зміни, то "Укренерго" буде повідомляти окремо.

Раніше у Міненерго дали прогноз, коли зменшать графіки відключення світла.