У вівторок, 2 липня, у всіх регіонах України графіки відключення світла діятимуть весь день.

Про це повідомляє "Укренерго" у Telegram.

Завтра, 2 липня, обленерго задіятимуть три черги відключень одночасно протягом усієї доби", - сказано в повідомленні компанії.

Там уточнили, що такі обмеження змушені запровадити через значне зростання споживання під час спекотної погоди.

В "Укренерго" також закликали українців економно споживати електроенергію, коли світло є.

Нагадаємо, що у неділю графіки відключень електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби.