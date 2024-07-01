Коли 2 липня відключатимуть світло [ Редагувати ]
У вівторок, 2 липня, у всіх регіонах України графіки відключення світла діятимуть весь день.
Про це повідомляє "Укренерго" у Telegram.
Завтра, 2 липня, обленерго задіятимуть три черги відключень одночасно протягом усієї доби", - сказано в повідомленні компанії.
Там уточнили, що такі обмеження змушені запровадити через значне зростання споживання під час спекотної погоди.
В "Укренерго" також закликали українців економно споживати електроенергію, коли світло є.
Нагадаємо, що у неділю графіки відключень електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби.
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