У Туреччині в ресторані вибухнув газ: є загиблі й багато поранених [ Редагувати ]
У турецькому місті Ізмір внаслідок вибуху газу в ресторані загинули п'ятеро людей, ще 63 людини дістали поранення. Про це повідомляє AP.
Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая вважає, що вибух, ймовірно, спричинив балон з пропаном.
Камери спостереження зафіксували вибух і руйнування внаслідок нього
Губернатор Ізміра Сулейман Ельбан відвідав поранених у лікарні й повідомив, що 40 з них, поранення яких були легкими, уже виписали додому.
Зазначається також, що затримано одного підозрюваного, який може бути причетним до вибуху: чоловік напередодні замінив балон з пропаном на новий.
Bugün İzmir Torbalı’daki Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan bir Lokantada ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 30, 2024
Olay bölgesine; İzmir İl AFAD'dan 2 araç 9 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 8 ambulans 2 UMKE ekibi ve… pic.twitter.com/h8hULpbriy
Раніше ми писали про те, що у Харкові пролунав вибух.
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