У турецькому місті Ізмір внаслідок вибуху газу в ресторані загинули п'ятеро людей, ще 63 людини дістали поранення. Про це повідомляє AP.

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая вважає, що вибух, ймовірно, спричинив балон з пропаном.

Камери спостереження зафіксували вибух і руйнування внаслідок нього

Губернатор Ізміра Сулейман Ельбан відвідав поранених у лікарні й повідомив, що 40 з них, поранення яких були легкими, уже виписали додому.

Зазначається також, що затримано одного підозрюваного, який може бути причетним до вибуху: чоловік напередодні замінив балон з пропаном на новий.

Bugün İzmir Torbalı’daki Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan bir Lokantada ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir.



Olay bölgesine; İzmir İl AFAD'dan 2 araç 9 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 8 ambulans 2 UMKE ekibi ve… pic.twitter.com/h8hULpbriy — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 30, 2024

Раніше ми писали про те, що у Харкові пролунав вибух.