У понеділок вдень, 1 липня, у Харкові пролунав вибух. російські окупанти завдають ударів по місту та району. В області була оголошена повітряна тривога. Про це повідомляється в Telegram міського голови Ігоря Терехова та глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні!

Як повідомив Синєгубов, окупанти завдають ударів по Харкову та району.

Харків та район - будьте в укриттях!

Станом на 16:31 глава ОВА повідомив, що росіяни вдарили КАБом по Харкову.

На цю хвилину - без постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється, профільні служби виїхали на місце.

Раніше, 30 червня, у Харкові також пролунав вибух.