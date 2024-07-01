У Харкові пролунав вибух [ Редагувати ]
У понеділок вдень, 1 липня, у Харкові пролунав вибух. російські окупанти завдають ударів по місту та району. В області була оголошена повітряна тривога. Про це повідомляється в Telegram міського голови Ігоря Терехова та глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні!
Як повідомив Синєгубов, окупанти завдають ударів по Харкову та району.
Харків та район - будьте в укриттях!
Станом на 16:31 глава ОВА повідомив, що росіяни вдарили КАБом по Харкову.
На цю хвилину - без постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється, профільні служби виїхали на місце.
Раніше, 30 червня, у Харкові також пролунав вибух.
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