Протягом липня росія головуватиме в Раді Безпеки ООН. Постійний представник росії Василь Небензя заявив, що питання України не включене в порядок денний цього місяця.

Про це повідомляє кореспондент "Укрінформу".

За його словами, за ініціативи росії Радбез обговорюватиме конфлікти на Близькому Сході, зокрема ситуацію в Палестині, Сирії, Лівані та Ємені. Хоча питання України не порушуватимуть, кожен з членів Ради Безпеки може ініціювати його обговорення.

Кореспондент "Укрінформу" також запитав Небензю про недавню публікацію Washington Post, яка стверджувала, що щонайменше 38 російських крилатих бомб впали на Бєлгородську область росії з квітня 2023 року до квітня 2024-го. Журналіст запитав, чи планується обговорення питання безпеки населення росії на Радбезі ООН для захисту його від власних збройних сил.

Небензя відповів, що Україна та "її західні спонсори" вигадують історії про те, як "росія сама себе бомбить". Він також заявив, що знає, хто готує публікації Washington Post, але не уточнив, кого має на увазі.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що росія використовуватиме своє головування в Радбезі ООН як платформу для проєкції сили в міжнародній системі.