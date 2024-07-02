Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його візит до Києва пов'язаний із головуванням Будапешта в Європейському Союзі.

Про це повідомив він у Facebook.

"Мета угорського головування - зробити свій внесок у розв'язання проблем, що стоять перед Європейським Союзом. Тому моя перша поїздка була до Києва", - заявив він.