Орбан розповів, навіщо приїхав до Києва [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його візит до Києва пов'язаний із головуванням Будапешта в Європейському Союзі.
Про це повідомив він у Facebook.
"Мета угорського головування - зробити свій внесок у розв'язання проблем, що стоять перед Європейським Союзом. Тому моя перша поїздка була до Києва", - заявив він.
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