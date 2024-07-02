Українська авіація завдала удару по складу боєприпасів у Криму - Олещук [ Редагувати ]
Вчора, 1 липня, українські пілоти завдали удару по складу боєприпасів у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє а Telegram-каналі командувач Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Микола Олещук.
Як відзначив Олещук, вкотре "знищена" пропагандою ворога українська авіація продовжує виконувати бойові завдання та завдавати ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів, а також знищувати військові об’єкти в глибокому тилу росіян.
"1 липня 2024 року українські пілоти завдали нищівного удару по складу боєприпасів у Криму", - додав він.
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