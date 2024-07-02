Кабінет міністрів виділив 2,39 млрд грн на відновлення автомобільних доріг місцевого значення, які використовуються для потреб Збройних Сил України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Виділено на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету 2 млрд 386 млн 321,634 тис. гривень для здійснення заходів, повʼязаних з відновленням автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які використовуються для потреб Збройних Сил України, обласним державним адміністраціям (для обласних військових адміністрацій).

Мельничу написав, що спочатку ці кошти призначалися на виплату додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих та тимчасово окупованих територіях.

У Мінекономіки уточнили, що йдеться про шляхи, які використовуються для потреб ЗСУ та гуманітарних цілей.

Кошти будуть витрачені виключно на відновлення зруйнованих доріг, що використовуються для перевезення військових і гуманітарних вантажів та як евакуаційні маршрути.

Дороги відновлюватимуть у наступних регіонах:

Дніпропетровська область – 196,4 млн грн;

Донецька область – 324,5 млн грн;

Запорізька область – 350 млн грн;

Миколаївська область – 307,1 млн грн;

Сумська область – 222,2 млн грн;

Харківська область – 502,95 млн грн;

Херсонська область - 224,3 млн грн;

Чернігівська область - 258,79 млн грн.

Кошти надійдуть в розпорядження обласних адміністрацій, які мають погодити, зокрема, з Міноборони, МОЗ та Мінінфраструктури перелік доріг, які будуть відновлювати.