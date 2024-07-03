Упродовж минулої доби, 2 липня, російська армія втратила вбитими та пораненими ще 1180 людей. Загалом від початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року, окупанти втратили приблизно 546 270.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Окрім цього, Сили оборони знищують чимало ворожої техніки, зокрема:

танки — 8123 (+16 за минулу добу);

бойові броньовані машини — 15 583 (+17);

артилерійські системи — 14 712 (+57);

реактивні системи залпового вогню — 1115 (+1);

засоби ППО — 876 (+2);

літаки — 360;

гелікоптери — 326;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 11 668 (+27);

крилаті ракети — 2336 (+1);

кораблі/катери — 28;

підводні човни — 1;

автомобільну техніку та автоцистерни — 19 850 (+63);

спеціальну техніку — 2464 (+12).

Ці дані не остаточні та ще уточнюються. У Генштабі пояснювали, що у зведеннях втрат вказують кількість загиблих окупантів разом із пораненими.