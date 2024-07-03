Сили оборони знищили ще 16 російських танків та одну РСЗВ — Генштаб ЗСУ [ Редагувати ]
Упродовж минулої доби, 2 липня, російська армія втратила вбитими та пораненими ще 1180 людей. Загалом від початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року, окупанти втратили приблизно 546 270.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Окрім цього, Сили оборони знищують чимало ворожої техніки, зокрема:
- танки — 8123 (+16 за минулу добу);
- бойові броньовані машини — 15 583 (+17);
- артилерійські системи — 14 712 (+57);
- реактивні системи залпового вогню — 1115 (+1);
- засоби ППО — 876 (+2);
- літаки — 360;
- гелікоптери — 326;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 11 668 (+27);
- крилаті ракети — 2336 (+1);
- кораблі/катери — 28;
- підводні човни — 1;
- автомобільну техніку та автоцистерни — 19 850 (+63);
- спеціальну техніку — 2464 (+12).
Ці дані не остаточні та ще уточнюються. У Генштабі пояснювали, що у зведеннях втрат вказують кількість загиблих окупантів разом із пораненими.
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