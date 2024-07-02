У вівторок, 2 липня, у російському Курську сталася пожежа на авіаційно-технічній базі. ЗМІ оприлюднили супутникові знімки з місця займання. Про це повідомляє російська служба "Радіо Свобода".

На знімку, який зроблений 2 липня, видно дим від пожежі на території 3754 центральної авіаційно-технічної бази в Курську.

Як зазначають журналісти, на більш якісних супутникових знімках можна побачити, що поруч із будівлею, що спалахнула, знаходиться стоянка військових вантажівок.

Раніше ми писали про те, що ЗСУ розгромили колону росіян FPV-дронами у Курській області.