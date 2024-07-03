ЄС планує скасувати безмитне ввезення товарів з китайських маркетплейсів - FT [ Редагувати ]
Єврокомісія цього місяця запропонує скасувати чинний поріг у 150 євро, при якому європейці можуть безмитно купувати товари з-за меж ЄС. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела,
За даними Єврокомісії, торік в ЄС ввезли 2,3 млрд товарів вартістю менше 150 євро. За підсумками квітня імпорт товарів, замовлених на онлайн-майданчиках, перевищив 350 тис. одиниць, що більш ніж удвічі перевищує торішній показник.
Як зазначають співрозмовники газети, у разі ухвалення пропозиції Єврокомісії найбільше від цього заходу можуть постраждати такі китайські онлайн-майданчики, як AliExpress, Shein та Temu, звідки споживачі часто замовляють дрібні та дешеві товари.
Захід зачепить усі магазини, які постачають товари безпосередньо з-за меж ЄС. Але Amazon, наприклад, використовує продавців, які базуються у Європі.
Аналогічна пропозиція вже була зроблена Єврокомісією минулого року, але вона досі так і не була розглянута. Тепер цей захід буде запропоновано до розгляду нового складу комісії.
Нагадаємо, ЄС погодив умови безмитної торгівлі з Україною: які обмеження містять домовленості.
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