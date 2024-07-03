У програмі "Резерв+" після оновлення військово-облікових даних з'являється мітка часу. Вона підтверджує факт оновлення. Про це свідчить коментар заступника міністра оборони України Катерини Чорногоренко у Facebook.

Після оновлення даних в електронному військово-обліковому документі відображається мітка часу, що підтверджує факт оновлення даних громадянином та свідчить про виконане зобов'язання.

Вона додала, що якщо, наприклад, громадянин перебуває за кордоном і має дату оновлення даних, то він виконав своє зобов'язання.

Також, за словами заступника міністра, у "Резерв+" додали можливість виправлення даних онлайн. Таким чином громадяни можуть повідомити про помилки у ПІБ або ідентифікаційному коді.

У майбутньому ми додамо опцію виправлення та інших даних онлайн.

Раніше ми писали про те, що Сили оборони знищили ще 16 російських танків та одну РСЗВ.