У підсумковій декларації за результатами саміту НАТО, який відбудеться наступного тижня, підтвердять, що Україна стане членом Північноатлантичного альянсу. Однак остаточне формулювання ще обговорюють.

Про це сказав заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дуглас Джонс у коментарі "Голосу Америки".

Крім того, Україні запропонують «конкретні шляхи» для прискорення її майбутнього членства. За допомогою них Україна зможе захистити себе від російської агресії, побудувати майбутню потужність, необхідну для стримування росії, і здійснити реформи, потрібні для членства в НАТО.

Разом це те, що ми називаємо "містком до членства" в НАТО. Підтримка, яку ми збираємося надати на саміті, дійсно допоможе прискорити шлях України до членства в НАТО, — сказав Джонс.

Нагадаємо, раніше посолка Сполучених Штатів при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що на липневому саміті у Вашингтоні Альянс представить Україні пакет безпекових заходів, які слугуватимуть «мостом» до членства.