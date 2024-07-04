У Міненерго спрогнозували, коли відключень світла може поменшати [ Редагувати ]
В Україні приблизно через місяць може зменшитися кількість відключень світла. Окрім наслідків обстрілів, на це також впливає спека.
Про це заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник у ефірі телемарафону.
На сьогодні ключовим фактором, який впливає на стабільність роботи енергосистеми є те, що ми живемо попри постійні обстріли об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури. Це постійний ризик знеструмлення, - заявив він.
Для того, щоб максимально швидко проводити ремонтні кампанії, за його словами, Україна співпрацює з міжнародними донорами.
Також це отримання обладнання від наших країн-партнерів для того, щоб ремонтна кампанія на об'єктах генерації, об'єктах розподілу відбулася вчасно швидко і ми змогли якомога швидше надати споживачам максимально доступної електроенергії. Разом з тим це і питання раціонального споживання. Адже споживаючи економно, ви допомагаєте збалансувати енергосистему, - зазначив Колісник.
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