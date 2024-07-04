В Україні приблизно через місяць може зменшитися кількість відключень світла. Окрім наслідків обстрілів, на це також впливає спека.

Про це заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник у ефірі телемарафону.

На сьогодні ключовим фактором, який впливає на стабільність роботи енергосистеми є те, що ми живемо попри постійні обстріли об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури. Це постійний ризик знеструмлення, - заявив він.

Для того, щоб максимально швидко проводити ремонтні кампанії, за його словами, Україна співпрацює з міжнародними донорами.