Окупанти розстріляли українських військовополонених біля Роботиного - генпрокурор [ Редагувати ]
Правоохоронці розпочали провадження за оприлюдненим фактом чергового розстрілу українських військовополонених.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Країна-терорист росія продовжує демонструвати повну зневагу до закону та базової людської моралі. Ще один доказ цього - відео вбивства російськими військовими двох полонених українських бійців. На записі чітко видно, що захисники України склали зброю та не чинили жодного опору. Окупанти ж цинічно розстрілюють беззбройних людей.
Генпрокурор заявив що за даним фактом розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
За даними слідства, злочин вчинено у червні 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області.
Ми знаємо, що це не випадковість. Це навмисна політика злочинного режиму кремля зі знищення всього українського. Знайдемо та покараємо всіх причетних: як тих, хто віддав цей злочинний наказ, так і безпосередніх виконавців цього жорстокого злочину.
За даними Костіна, 10 липня в Інтернеті було поширено відеозапис розстрілу військовослужбовцями армії рф двох українських захисників, які до цього були взяті у полон.
Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
Раніше на Буковині прикордонники розстріляли ухилянтів, які напали на них з мачете.
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