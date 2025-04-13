Президент США Дональд Трамп запропонував майже вдвічі скоротити фінансування наукових досліджень Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) у 2026 році, а також позбавити підтримки інші великі ініціативи, такі як доставка ґрунту з Марса та запуск нового космічного телескопа. Про це пише Bloomberg.

На наукові дослідження NASA пропонується виділити $3,9 млрд порівняно з $7,3 млрд у 2024 фінансовому році.

Також Трамп має намір скоротити фінансування космічних місій на 50%, відділу астрофізики майже на 70%, скасувати запуск космічного телескопа Nancy Grace Roman восени 2026-го і пряме фінансування проекту з доставки ґрунту з Марса.

Інші підрозділи NASA, у тому числі планетології та геліофізики, також очікує значне скорочення бюджету, що може призвести до зупинки проектів, що вже реалізуються.

За даними агентства, пропозицію президента США надіслали керівництву NASA у четвер, 10 квітня, у рамках уточнення бюджетного запиту на наступний фінансовий рік. Цьому передувало висування Трампом на посаду адміністратора космічного агентства мільярдера Джареда Айзекмана, який виступав за паралельний розвиток програм освоєння Місяця та Марса.

Читайте також Маск переглядає програми NASA для відправлення людини на Марс - WSJ

Тепер NASA має надати відповідь Білому дому. Остаточне рішення щодо запропонованих змін бюджету на 2026 фінансовий рік ухвалить Конгрес. По ходу обговорень обсяги асигнувань можуть змінитись.

Після повернення до Білого дому Трамп заявив про необхідність скорочення державних видатків. Зокрема, в уряді США створено Департамент державної ефективності (DOGE), який очолив техномільярдер Ілон Маск.

DOGE ініціював звільнення близько 25 тис. державних службовців та закрив низку великих федеральних програм. Діяльність департаменту дозволила заощадити $150 млрд, стверджував Маск.

Водночас за оцінкою The Wall Street Journal, з моменту інавгурації Трампа державні видатки зросли на $154 млрд порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Нагадаємо, що NASA відправить на Марс гелікоптер для пошуку води та життя.