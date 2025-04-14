Трамп анонсував нові мита на напівпровідники [ Редагувати ]
Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що наступного тижня оголосить про мито на імпорт напівпровідників, повідомляє Reuters.
Він додав, що стосовно деяких компаній у цьому секторі він "діятиме гнучко". Раніше про плани Трампа запровадити нові мита повідомило Politico.
За даними видання, президент США готується доручити американському Міністерству торгівлі розпочати розслідування, яке може призвести до запровадження нових мит на напівпровідникові технології.
Цей крок сформує умови для подальшого загострення відносин між США та великими економіками Східної Азії, у яких країна закуповує більшу частину чипів, наприклад, із Тайванем. Рішення матиме наслідки для великих американських технологічних компаній, які залежать від імпорту чипів.
Американський президент анонсував запровадження мит на напівпровідники після вступу на посаду у січні 2025-го.
Своє рішення він пояснював тим, що виробники процесорів "залишили США і перебралися на Тайвань", де, за його словами, зосереджено майже 98% напівпровідників.
Нагадаємо, 12 квітня Вашингтон звільнив смартфони, комп'ютери та іншу електроніку від дії мит.
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