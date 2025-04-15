Менше 500 обстрілів за добу не буває: Федоров розповів про ситуацію за Запоріжжі [ Редагувати ]
У Запорізькій області напередодні 63-річний чоловік загинув внаслідок удару ворожого fpv-дрону. Ворог атакував чоловіка, який працював на полі неподалік села Новояковлівка Комишуваської громади. Людина загинула на місці.
Загалом упродовж доби окупанти завдали 517 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 14 повідомлень про пошкодження будинків, квартир, автівок та обʼєктів інфраструктури. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров,
"Останній тиждень ворог суттєво збільшив кількість обстрілів території Запорізької області. Якщо минулий тиждень ми фіксували 300-400 ударів, то цього тижня - менш ніж 500 не буває. На жаль, ворог вчора вбив одну нашу людину, це 63-річний чоловік, який просто порався на городі на території населеного пункту, який знаходиться не так далеко від лінії бойових дій...
Також ворог продовжив обстрілювати населені пункти, які знаходяться не так далеко від лінії бойових дій - авіацією, КАБами, fpv-дронами", - розповів Іван Федоров.
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