"Бл*, я чуть не родила!": 112 ракетну бригаду рф атакували дрони [ Редагувати ]
Місто Шуя в Іванівській області рф атакували безпілотники. Там розташована 112-а гвардійська ракетна бригада, яка завдала удару по Сумах, внаслідок чого загинули 35 людей.
ГУР Міноборони писало, що 112-а ракетна бригада вдарила у неділю по Сумах двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М/KN-23".
Місцеві пабліки пишуть, що дрони атакували місто двічі. Впершебіля трьох ранку, вдруге - о 8:00, тоді дронів було щонайменше чотири.
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