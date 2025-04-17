Ворог обстріляв з артилерії Нікополь: двоє загиблих, п’ятеро поранених [ Редагувати ]
Російська окупаційна армія обстріляла з артилерії Нікополь на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинули двоє чоловіків, ще п’ятеро людей отримали поранення. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"У Нікополі загинули двоє чоловіків - 56 та 61 років. росіяни вбили їх, обстрілюючи місто з важкої артилерії.
П’ятеро людей постраждали, з них четверо в лікарні у важкому стані.
Виникла пожежа. Пошкоджені магазин, кафе, приватні будинки, господарські споруди, авто та автобусна зупинка", - написа Лисак.
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