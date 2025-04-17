Російська окупаційна армія обстріляла з артилерії Нікополь на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинули двоє чоловіків, ще п’ятеро людей отримали поранення. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Нікополі загинули двоє чоловіків - 56 та 61 років. росіяни вбили їх, обстрілюючи місто з важкої артилерії.

П’ятеро людей постраждали, з них четверо в лікарні у важкому стані.

Виникла пожежа. Пошкоджені магазин, кафе, приватні будинки, господарські споруди, авто та автобусна зупинка", - написа Лисак.