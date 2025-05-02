Російська окупаційна армія атакувала Харків "шахедами", внаслідок чого у двох районах міста є "прильоти". Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Маємо інформацію про влучання ворожих БПЛА у двох районах міста... Внаслідок обстрілу Харкова ворожими безпілотниками постраждав багатоквартирний будинок. Біля нього горять авто.

Серія вибухів пролунала у різних районах міста. Екстрені служби прямують на місця "прильотів", повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок атаки постраждали 40 людей, у тому числі 11 річна дитина. Восьмеро з них госпіталізовані, уточнив Терехов. Пошкоджений багатоквартирний будинок та палають автівки у Салтівському районі Харкова.

За уточненою інформацією удари прийшлися по 12 локаціях у чотирьох районах міста - Київському, Основʼянскому, Слобідскому та Салтівському. На місцях деяких прильотів пожежі.