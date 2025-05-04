Українці в останні роки подорожують Україною значно частіше, ніж у довоєнні роки. Відсутність прямих авіарейсів робить закордонні поїздки менш комфортними, тому українці надають перевагу відпочинку всередині країни.

Ще донедавна відпочинок в Україні найчастіше асоціювався з морським узбережжям Одеси. Але цьогоріч більшість туристів вирушать до гірських курортів Карпат. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла експертка з туризму Мар'яна Олеськів.

"Найбільш популярним напрямком залишаються за попитом Карпати, які на сьогодні є відносно найбільш безпечними. Там менше тривог, немає інфраструктурних об'єктів, це курорти на гірських територіях, це повністю відсутня будь-яка промисловість та потенційно цікаві об'єкти для обстрілу нашим ворогом.

Але цікавість є і до центральних регіонів - Вінниччина, частина Черкащини та Житомирщини, де є водойми, де є озера. Шкода, що не працюють пляжі на Півдні, це було №1 напрямком українців для подорожей до 2021 рок включно. На сьогодні все це змістилося до Карпат...

Питання безпеки є відносним. У більшості люди, які відпочивають на причорноморських курортах, проживають відносно недалеко від цього регіону. І та кількість тривог їх не настільки лягає. Але сім'ї з Заходу вже не їдуть відпочивати на південь.

Готелі дійсно працюють, ціни в еквіваленті гривні не сильно змінились навіть з довоєнними часами. Але вони працюють в основному за басейнами. І хоча люди йдуть на пляжі, вони можуть бути небезпечними, туди прибиває міни...

Одним з найпопулярніших залишається курорт Буквель, і все що навколо цього курорту. Ми маємо багато сіл, сільський туризм стає все більш популярним. Минулого року два українських села увійшли в число найкращих сіл світу туристичних. Це село Ворохта та село Урич, де Тустань. Тобто курорти Славського і все, що навколо, є дуже популярними.

Також популярне, звісно, Закарпаття. Цей регіон є найбільш сонячним і має найкращу погоду в набагато довший час, ніж, можливо, високогірна частина Карпат. Дуже багато міст, містечок навколо Ужгорода, Мукачева, і ближче до прикордоння.

Також дуже активно розвивається відпочинок на Хмельниччині, це зокрема Кам'янець-Подільський, Бакота. Також Чернівеччина та Хотин та інші курорти цього регіону. Тобто фактично, всюди, де є гарна інфраструктура та є водойма або басейни, українці їдуть. Це і економічний патріотизм, тому що гроші залишаються у країні...

Ціни поступово ростуть, з часу повномасштабного вторгнення ціни виросли, особливо, якщо ми говоримо про гривневий еквівалент. Але суттєвого росту порівняно з минулим роком не спостерігається на букінгових платформах. Відпочинок є нарізний гаманець. Є дуже бюджетні місця і зеленого туризму, і готелів, але є і досить дорогі опції, де номери сягають 10 тис. грн за ніч", - розповіла Мар'яна Олеськів.