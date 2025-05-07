Кремлівський режим припускає, що Київ не прийме триденне перемир'я, оголошене раніше володимиром путіним. А щоденні атаки дронами на москву та підприємства ВПК у російських регіонах, найімовірніше, триватимуть і після настання дати початку перемир'я.

За даними джерел "Бази", у москві очікують й інші можливі атаки з боку України та готуються до відповіді. Зокрема, росія планує удар "Орєшніком".

Джерела "Бази" заявляють, що володимир путін доручив міноборони рф визначити цілі для удару балістичними ракетами середньої дальності. За попередньою інформацією, як таку ціль було обрано Київ.

"Орєшнік" - це модернізований радянський ракетний комплекс середньої дальності "Пионер" або за класифікацією НАТО - SS 20. У 80-ті роки цей комплекс наводив жах на Західну Європу і за рахунок "Піонерів" Радянський Союз тримав під ядерним прицілом всі стратегічно важливі об'єкти, розташовані у капіталістичних країнах.

Однак уже наприкінці 80-х років США почали постачати до Європи нові комплекси ППО Patriot, які були здатні збивати "SS 20", а внаслідок домовленостей про роззброєння між СРСР і США щодо ракет середньої дальності, "Піонер" потрапив під повне знищення.

Після розвалу СРСР залишилося кілька готових вузлів ракети середньої дальності, з яких і зібрали "Орєшнік", яким вдарили по Дніпру 21 листопада 2024 року.

Нагадаємо, що кремлівський режим оголосив про зупинення бойових дій з півночі 8 травня до півночі 11 травня. Президент України Володимир Зеленський відкинув цю пропозицію, оскільки цей період закороткий для розробки конкретних планів щодо завершення війни. Україна готова підтримати припинення вогню на 30 днів, починаючи з будь-якої дати.