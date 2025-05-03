"Это тест на готовность Украины к миру": у кремлі пояснили, чому запропонували перемир'я на 9 травня [ Редагувати ]
Москва в односторонньому порядку оголошувала тимчасове припинення вогню на Великдень та 9 травня, щоб перевірити, наскільки Київ готовий шукати шляхи примирення між країнами. Про це заявив журналістам речник путіна Дмитро Пєсков.
Целью предложенного Россией пасхального перемирия, а также нынешней инициативы по объявлению перемирия на праздничные дни 8, 9 и 10 мая для нас является проверка готовности Киева к поиску путей для долгосрочного устойчивого мира между Россией и Украиной.
Росія чекає від України у дні травневого перемир'я не двозначних заяв, а остаточних дій щодо деескалації, заявив Пєсков.
Реакция властей Украины на инициативу России ввести перемирие - это тест на готовность Украины к миру. Мы, разумеется, будем ждать не двусмысленных, а окончательных заявлений, а главное - действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни.
Кремлівський режим оголосив про зупинення бойових дій з півночі 8 травня до півночі 11 травня. Президент України Володимир Зеленський відкинув цю пропозицію, оскільки цей період закороткий для розробки конкретних планів щодо завершення війни. Україна готова підтримати припинення вогню на 30 днів, починаючи з будь-якої дати.
по темі
російський диктатор Володимир путін продовжує опиратися мирним ініціативам США
Ніна Коломієць проаналізувала пропозиції кремля і спіймала російського диктатора та його оточення на черговій брехні. Про маніпуляції на тиші - розкажемо далі.
Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф на зустрічі з володимиром путіним у москві намагався переконати російського диктатора погодитися на припинення вогню в Україні по лінії фронту. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на три джерела.
Президент США Дональд Трамп висловив готовність змінити свою позицію щодо України та підтримки Києва, якщо дії російського лідера володимира путіна загострять ситуацію.
володимир путін оголосив про "триденне перемир’я" з 8 по 11 травня, присвячене до святкування 80-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні. Утім, за цією бутафорією миру криються далеко не гуманітарні наміри.