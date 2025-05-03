Москва в односторонньому порядку оголошувала тимчасове припинення вогню на Великдень та 9 травня, щоб перевірити, наскільки Київ готовий шукати шляхи примирення між країнами. Про це заявив журналістам речник путіна Дмитро Пєсков.

Целью предложенного Россией пасхального перемирия, а также нынешней инициативы по объявлению перемирия на праздничные дни 8, 9 и 10 мая для нас является проверка готовности Киева к поиску путей для долгосрочного устойчивого мира между Россией и Украиной.

Росія чекає від України у дні травневого перемир'я не двозначних заяв, а остаточних дій щодо деескалації, заявив Пєсков.

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Реакция властей Украины на инициативу России ввести перемирие - это тест на готовность Украины к миру. Мы, разумеется, будем ждать не двусмысленных, а окончательных заявлений, а главное - действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни.

Кремлівський режим оголосив про зупинення бойових дій з півночі 8 травня до півночі 11 травня. Президент України Володимир Зеленський відкинув цю пропозицію, оскільки цей період закороткий для розробки конкретних планів щодо завершення війни. Україна готова підтримати припинення вогню на 30 днів, починаючи з будь-якої дати.