Українські дрони атакували російські військові аеродроми "Шайківка" у Калузькій області та "Кубінка" у Підмосков'ї.

Пожежі на летовищах після масованої атаки БПЛА на регіони рф зафіксували супутники системи моніторингу пожеж NASA.

За даними глави українського Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, атаки були спрямовані на аеродром "Шайківка" в Калузької області та авіабазу "Кубінка" в Московській області, де базуються дальні бомбардувальники Ту-22М3 та зберігаються ракети, включаючи Х-22, та авіабазу "Кубінка" в Московській області - базу знаменитих пілотажних груп "Російські Вітязі" та "Стрижі", де розміщені винищувачі МіГ-29 та Су-27.

Z-телеграм-канал Fighterbomber також визнає факт атаки на "Кубінку", наголошуючи, що "удар припав по місцях дислокації особового складу та техніки, задіяної у підготовці параду" на Червоній площі у москві. Однак, за його даними, на проведенні повітряної частини заходу атака нібито не вплине.

Кадрів ураження та даних про знищену техніку чи особовий склад наразі немає.