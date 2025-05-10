В Індійський океан впала 53-річна радянська станція для дослідження Венери [ Редагувати ]
Радянський космічний апарат "Космос-482" зійшов з орбіти Землі та впав в Індійському океані. Про це повідомив Роскосмос.
За даними фахівців, станція увійшла до щільних шарів атмосфери 10 травня о 9:24 за київським часом за 560 км на захід від індійського острова Середній Андаман і впала в океан на захід біля Джакарти.
"Космос-482"
Станцію "Космос-482" запустили у 1972 році для дослідження Венери. Через несправність розгінного блоку апарат залишився на високій еліптичній орбіті Землі і не полетів до Венери. Після цього станція почала поступово наближатися до Землі.
Сходження апарату контролювалося засобами Автоматизованої системи попередження про небезпечні ситуації у навколоземному космічному просторі.
"Космос-482"
Нагадаємо, що таємний супутник "Космос-2553", який пов'язують з російською програмою створення нового типу космічної зброї з ядерними компонентами, ймовірно, вийшов з ладу і "безконтрольно обертається" на орбіті.
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Таємний російський супутник "Космос-2553", який пов'язують з російською програмою створення нового типу космічної зброї з ядерними компонентами, ймовірно, вийшов з ладу. Про це пише Reuters з посиланням на аналітичні дані.
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