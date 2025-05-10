Радянський космічний апарат "Космос-482" зійшов з орбіти Землі та впав в Індійському океані. Про це повідомив Роскосмос.

За даними фахівців, станція увійшла до щільних шарів атмосфери 10 травня о 9:24 за київським часом за 560 км на захід від індійського острова Середній Андаман і впала в океан на захід біля Джакарти.

"Космос-482"

Станцію "Космос-482" запустили у 1972 році для дослідження Венери. Через несправність розгінного блоку апарат залишився на високій еліптичній орбіті Землі і не полетів до Венери. Після цього станція почала поступово наближатися до Землі.

Сходження апарату контролювалося засобами Автоматизованої системи попередження про небезпечні ситуації у навколоземному космічному просторі.

"Космос-482"

Нагадаємо, що таємний супутник "Космос-2553", який пов'язують з російською програмою створення нового типу космічної зброї з ядерними компонентами, ймовірно, вийшов з ладу і "безконтрольно обертається" на орбіті.