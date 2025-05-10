Репера Xatar, раніше засудженого за пограбування, знайшли мертвим у квартирі в німецькому місті Кельні. Про це повідомляє Deutschlandfunk з посиланням на місцеву прокуратуру.

Наглядове відомство розпочало перевірку. За результатами розтину тіла патологоанатом не виявив слідів насильства.

Xatar був відомий завдяки альбомам "Alles oder nix" та "Baba aller Babas". Справжнє ім'я 43-річного музиканта Гівар Хаджабі, у нього іранське коріння, уточнює ZDF. Чоловік також визнавав своє курдське походження.

У 2010 році його засудили до ув'язнення після того, як Хаджабі пограбував інкасаторську машину. У в'язниці Хаджабі зайнявся музичним бізнесом. Крім того, Xatar заробляв на ювелірному бізнесі, володів шашличною та кальян-баром.

Репер відстоював права національних меншин, підтримував ініціативи єзидів та курдів. Зокрема підтримував організацію Our Bridge e.V., яка опікується дитячим будинком для дітей єзидів в Іраку та Курдському автономному регіоні. До того ж, Хаджабі підтримував рух за свободу в Ірані - не в останню чергу тому, що сам був курдом.

Режисер Фатіх Акін зняв фільм про життя репера під назвою "Рейнгольд".

Репер Xatar

Як повідомляли "Подробиці", в Ірані репера Таталу засудили до страти.