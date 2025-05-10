Збірні Канади та Казахстану виграли стартові матчі на ЧС з хокею [ Редагувати ]
Збірна Канади перемогла команду Словенії у першому матчі на груповому турнірі чемпіонату світу з хокею. Зустріч групи А завершилась з рахунком 4:0. Шайби закинули Бо Хорват (8-а та 34-а хвилини), Натан Маккіннон (24) та Ноа Добсон (37).
У паралельному матчі у групі В збірна Казахстану обіграла Норвегію з рахунком 2:1.
У наступних матчах Канада зіграє з Латвією (11 травня), Словенія - зі Словаччиною (11 травня), Норвегія - з Чехією (11 травня), Казахстан - з Німеччиною (11 травня).
Чемпіонат світу, який проходить у шведському Стокгольмі та данському Хернінгу, завершиться 25 травня.
Турнір у Швеції та Данії став уже четвертим чемпіонатом світу, який збірні росії та Білорусі пропускають через усунення міжнародної федерації (IIHF).
У 2024 році Чехія виграла домашній чемпіонат світу, обігравши у фіналі Швейцарію.
Нагадаємо, що цього року збірна Британії не пустила Україну до елітного дивізіону ЧС з хокею.
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