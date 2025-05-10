Збірна Канади перемогла команду Словенії у першому матчі на груповому турнірі чемпіонату світу з хокею. Зустріч групи А завершилась з рахунком 4:0. Шайби закинули Бо Хорват (8-а та 34-а хвилини), Натан Маккіннон (24) та Ноа Добсон (37).

У паралельному матчі у групі В збірна Казахстану обіграла Норвегію з рахунком 2:1.

У наступних матчах Канада зіграє з Латвією (11 травня), Словенія - зі Словаччиною (11 травня), Норвегія - з Чехією (11 травня), Казахстан - з Німеччиною (11 травня).

Чемпіонат світу, який проходить у шведському Стокгольмі та данському Хернінгу, завершиться 25 травня.

Турнір у Швеції та Данії став уже четвертим чемпіонатом світу, який збірні росії та Білорусі пропускають через усунення міжнародної федерації (IIHF).

У 2024 році Чехія виграла домашній чемпіонат світу, обігравши у фіналі Швейцарію.

Нагадаємо, що цього року збірна Британії не пустила Україну до елітного дивізіону ЧС з хокею.