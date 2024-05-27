Чехія стала чемпіоном світу з хокею [ Редагувати ]
Збірна Чехії перемогла Швейцарію у фіналі чемпіонату світу з хокею з шайбою з рахунком 2:0. Матч проходив на О2 Арені в Празі. Третє місце посіла збірна Швеції, яка у матчі за бронзу обіграла канадців (4:2).
За збірну Чехії шайби забили Давид Пастрняк (49-а хв.) та Давид Кампф (59).
A closer look at David Pastrnak's golden goal! #MensWorlds @czehockey pic.twitter.com/ixmeoc5MEb— IIHF (@IIHFHockey) May 27, 2024
Швейцарія жодного разу не вигравала чемпіонату світу. Команда вже вчетверте завойовує срібло. Вісім разів Швейцарія брала бронзу.
Востаннє Чехія брала золото на чемпіонаті світу з хокею у 2010 році. До цього збірна ставала чемпіоном світу у 1996, 1999, 2000, 2001 та 2005 роках. Чехословаччина була світовим чемпіоном з хокею шість разів.
У 2024 році 87-й чемпіонат світу з хокею з шайбою проходив з 10 по 26 травня у Чехії. Команди зустрічалися на аренах Праги та Острави.
На четвертому місці турнірної таблиці розташувався переможець минулої першості світу - збірна Канади. Цього року вперше з 2018-го Канада не здобула медалі. Наступний чемпіонат світу відбудеться навесні 2025 року у Швеції та Данії.
Нагадаємо, що Україна виграла чемпіонат світу з хокею у дивізіоні 1В.
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