В понедельник, 15 апреля, во Франции загорелся собор Парижской Богоматери. Так, предположительной причиной случившегося являются работы по реставрации здания.

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В результате сильного пожара уже обвалился шпиль и крыша легендарного сооружения, одного их главных символов французской столицы. Фасад собора и часть окружающих его конструкций устояли.

Пользователи в социальных сетях шокированы происшедшим и не могут поверить, что горит целая часть всемирной истории. Они делятся душевными постами и воспоминаниями, когда еще собор радовал окружающих своей помпезной грациозностью.

Кажется я приду завтра в школу сонная с опухшим лицом, ибо только что сгорела моя мечта, я реву#NotreDame pic.twitter.com/8AMfuDBNFt — горячий чай (@eevbmi) 15 апреля 2019 г.

#NotreDame #Paris

Вы понимаете что человечество просто упустило целую историю оставленную нам предками?

Вы понимаете, что из-за халатности людей мы лишились наследия?

Вы понимаете, что он стёрт с лица земли? Сегодня был - а завтра нет.

Это полный провал pic.twitter.com/Ol7c2craO2 — biv (@Agotk5OiEqEZS0G) 15 апреля 2019 г.

чувствую боль всего мира

боль, которая войдёт в историю вместе с #NotreDame

плачу от безысходности и такого ужасного отношения людей к культуре и ценности истории и наследия.

repose en paix, cathédrale Notre-Dame pic.twitter.com/ogfP3Zy6no — •мужское ассорти• (@datgigs) 15 апреля 2019 г.

Не могу поверить. Собор, который строился почти 200 лет - сгорел, обрушилась кровля, часы, рухнул шпиль башни. Теперь в учебниках истории будущего будет сиять дата «15 апреля 2019», означающая страшный пожар и вместе с тем гибель Собора Парижской Богоматери. #NotreDame pic.twitter.com/dhmLKrBPh6 — aneleccor (@Aneleccor) 15 апреля 2019 г.

Я душу дьяволу продам,

Лишь бы вновь колоколами,

Спел бы мне мой Нотр-Дам.#NotreDame pic.twitter.com/Hhl8yE5xdn — Трисска-Ириска (@Jun_Justice) 15 апреля 2019 г.

#NotreDame строился 200 лет, сгорел - за 2 часа «Суд над Жанной д'Арк, коронация Наполеона, Варфоломеевская ночь, роман Гюго. Собор видел всю историю Франции." pic.twitter.com/GSnmiYiiDK — Pavel Volkov (@squadrxxx) 15 апреля 2019 г.

Напомним, что 15 апреля в Париже загорелся собор Парижской Богоматери. Огонь стремительно распространился внутри здания, в результате чего обвалился шпиль и крыша. Так, предположительной причиной случившегося являются работы по реставрации здания.

Позже президент Франции Эммануель Макрон прокоментировал пожар в соборе Парижской Богоматери у себя на странице в Twitter. А также свои огорчения выразил глава украинского государства Петр Порошенко.

Фото и видео с места происшествия смотрите тут.