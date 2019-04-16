Горит часть истории: реакция соцсетей на пожар в Нотр-Дам де Пари [ Редактировать ]
В понедельник, 15 апреля, во Франции загорелся собор Парижской Богоматери. Так, предположительной причиной случившегося являются работы по реставрации здания.
В результате сильного пожара уже обвалился шпиль и крыша легендарного сооружения, одного их главных символов французской столицы. Фасад собора и часть окружающих его конструкций устояли.
Пользователи в социальных сетях шокированы происшедшим и не могут поверить, что горит целая часть всемирной истории. Они делятся душевными постами и воспоминаниями, когда еще собор радовал окружающих своей помпезной грациозностью.
Ты не успеешь моргнуть глазом, когда мир потеряет целую историю...#NotreDame pic.twitter.com/s4U019iWbJ— -` жигуль ˊ- (@kook_zhigul) 15 апреля 2019 г.
Истории больше нет.— креветкой на бок (@Darina_Undrits) 15 апреля 2019 г.
Трагедия европейской цивилизации.
856 лет истории исчезли за 3 часа.#NotreDame #France pic.twitter.com/rWpKzJdHag
Кажется я приду завтра в школу сонная с опухшим лицом, ибо только что сгорела моя мечта, я реву#NotreDame pic.twitter.com/8AMfuDBNFt— горячий чай (@eevbmi) 15 апреля 2019 г.
#NotreDame #Paris— biv (@Agotk5OiEqEZS0G) 15 апреля 2019 г.
Вы понимаете что человечество просто упустило целую историю оставленную нам предками?
Вы понимаете, что из-за халатности людей мы лишились наследия?
Вы понимаете, что он стёрт с лица земли? Сегодня был - а завтра нет.
Это полный провал pic.twitter.com/Ol7c2craO2
чувствую боль всего мира— •мужское ассорти• (@datgigs) 15 апреля 2019 г.
боль, которая войдёт в историю вместе с #NotreDame
плачу от безысходности и такого ужасного отношения людей к культуре и ценности истории и наследия.
repose en paix, cathédrale Notre-Dame pic.twitter.com/ogfP3Zy6no
Не могу поверить. Собор, который строился почти 200 лет - сгорел, обрушилась кровля, часы, рухнул шпиль башни. Теперь в учебниках истории будущего будет сиять дата «15 апреля 2019», означающая страшный пожар и вместе с тем гибель Собора Парижской Богоматери. #NotreDame pic.twitter.com/dhmLKrBPh6— aneleccor (@Aneleccor) 15 апреля 2019 г.
Пожар Собора Парижской Богоматери - трагедия европейской цивилизации #NotreDame#Paris pic.twitter.com/ZezPZwi6Gq— uri (@uri9909) 15 апреля 2019 г.
Я душу дьяволу продам,— Трисска-Ириска (@Jun_Justice) 15 апреля 2019 г.
Лишь бы вновь колоколами,
Спел бы мне мой Нотр-Дам.#NotreDame pic.twitter.com/Hhl8yE5xdn
#NotreDame— Mors (@northgoodnight) 15 апреля 2019 г.
у меня сердце разрывается pic.twitter.com/ixnWBk0Mt4
#NotreDame строился 200 лет, сгорел - за 2 часа «Суд над Жанной д'Арк, коронация Наполеона, Варфоломеевская ночь, роман Гюго. Собор видел всю историю Франции." pic.twitter.com/GSnmiYiiDK— Pavel Volkov (@squadrxxx) 15 апреля 2019 г.
Напомним, что 15 апреля в Париже загорелся собор Парижской Богоматери. Огонь стремительно распространился внутри здания, в результате чего обвалился шпиль и крыша. Так, предположительной причиной случившегося являются работы по реставрации здания.
Позже президент Франции Эммануель Макрон прокоментировал пожар в соборе Парижской Богоматери у себя на странице в Twitter. А также свои огорчения выразил глава украинского государства Петр Порошенко.
Фото и видео с места происшествия смотрите тут.
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